Theater De Vaillant krijgt extra geld om te kunnen overleven

Scholen zijn steeds gezonder

9:11 Het aantal scholen in de Haagse regio dat werkt aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen stijgt explosief. In 2012/ 2013 was er nog slechts een handjevol basisscholen dat aandacht had voor bijvoorbeeld gezonde lunches, extra beweging en goede ventilatie in lokalen. Inmiddels hebben er ruim zestig het vignet 'gezonde school' behaald. Alleen het voortgezet onderwijs blijft wat achter.