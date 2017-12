De Naald en Diligentia genomineerd voor Theater van het Jaar

Zowel het Haagse Diligentia als Westlandtheater De Naald in Naaldwijk hebben een nominatie te pakken in de categorie ‘kleine theaters’. Dit zijn theaters met een capaciteit tot 450 stoelen.



De prijs is een beloning voor theaters ‘die in 2017 uitstekend gepresteerd hebben’. Dit jaar is er bij de beoordeling extra op gelet hoe de theaters de marketing aannpakken en dan met name ‘hoe het theater er in slaagt nieuw publiek te bereiken en bestaand publiek te binden’.



De prijs is een initiatief van de VVTP, de Vereniging Vrije Theater Producenten. De uitreiking is op 29 januari.