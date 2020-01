Theaterdirecteur met pensioen: ‘ Al heb ik door het hele land gezworven, Den Haag is mijn stad geworden’

Problemen in Haagse politiek ook in buurgemeen­ten: ‘Wij voelen ons rekwisie­ten in een toneelstuk’

11:53 Burgemeester Remkes gaf iedereen een veeg uit de pan in zijn brief waarin hij de Haagse bestuurscultuur recenseerde in ‘Overpeinzingen onder de kerstboom’. Hoe is de praktijk in de regio?