Theaterfestival de Parade hoopt wel door te kunnen gaan deze zomer

Haagse moslims krijgen geen eeuwige begraaf­plaat­sen in de stad: ‘Er is nu geen ruimte voor’

12:01 Er komen op korte termijn geen ‘eeuwige’ begraafplaatsen voor moslims in Den Haag. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer is dat op de twee begraafplaatsen van de gemeente ‘helaas niet zo eenvoudig te realiseren’ vanwege de beperkte ruimte. Wel is de gemeente in gesprek met de moskeekoepels FIO en SIORH om na te gaan waar wel mogelijkheden zijn voor een islamitische begraafplaats, eventueel buiten de gemeentegrenzen.