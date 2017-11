Theatergroep kan geen donkere acteurs vinden

Amateurtheatergroep Spot brengt jaarlijks een bekende musical in Haagse theaters als het Spui, Merlijn en De Nieuwe Regentes op de planken. Vorig jaar werd de musical Petticoat opgevoerd, eerder werden De Drie Musketiers en De Klokkenluider van de Notre Dam geproduceerd.



De bedoeling is dat in september 2018 Parade wordt opgevoerd, een verhaal dat zich afspeelt vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de vertolking van de rollen van Afro-Amerikanen Newt Lee en Jim Conley zoekt de theatergroep expliciet naar twee acteurs met een donkere of getinte huid. ,,We willen het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk vertellen”, vertelt Patrick Bruijstens van Spot. Audities voor Parade zijn inmiddels achter de rug, echter kwamen daar alleen blanke acteurs op af. ,,Het is voor het eerst dat we hier tegenaan lopen, simpelweg omdat we voorheen niet nadrukkelijk naar mannen met een donkere of getinte huidskleur zochten ”, aldus Bruijstens. ,,Misschien had het artistiek team hier van te voren beter over moeten nadenken.”



De Facebook-oproep, die Spot 1,5 week geleden op Facebook plaatste, leverde tot dusver niets op. ,,Er zijn meerdere mensen onder het bericht getagd, maar daar blijft het bij.” Bruijstens heeft ‘geen idee’ wat te doen als donkere toneelspelers definitief weg blijven. ,,Ik vrees dat de regisseur concessies moet doen en het verhaal iets moet aanpassen.”

Schminken

Waar Bruijstens in eerste instantie de optie schminken niet afwees, lijkt dát de theatergroep bij nader inzien geen goed idee. ,,Dat ligt politiek veel te gevoelig”, zegt voorzitter Nicole Markslag van de theatergroep. ,,We gaan dit, als het echt niet lukt, op een andere manier oplossen.”

Hoe het komt dat de Haagse amateurtoneelscene zo weinig gemixt is, vraagt ook Miranda van der Kooy van theaterschool Rabarber zich af. Ze durft geen uitspraken te doen over aantallen, maar dat van de 1.200 theaterleerlingen slechts een zeer klein deel een niet-westerse achtergrond heeft, staat vast. ,,We zouden heel graag een betere afspiegeling willen van de samenleving, maar de drempel voor Hagenaars met een andere culturele achtergrond lijkt te hoog”, vertelt ze. ,,Komt het doordat we midden in het centrum zitten, en niet in wijken als de Schilderswijk of Laak? Is het lesgeld te hoog? Dat is gissen.”