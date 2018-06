Theatermaakster Esmeralda Detmers in de prijzen met voorstelling over sekswerk

Drie weken lang, van 19 december tot en met 7 januari, was de tentoonstelling Bemin te zien in een galerie aan de Stille Veerkade. Het publiek betrad een rood verlichte ruimte waarin sekswerkers hun verhaal vertelden in een decor van video’s en op het thema geïnspireerde kunstwerken. De voorstelling nodigde uit na te denken over de wereld van de prostitutie.

Voor het project was Esmeralda Detmers benaderd door Spot 46, een informatieadviescentrum voor sekswerkers. ,,Over het vak bestaan veel vooroordelen’’, zegt Esmeralda Detmers. ,,Mijn doel is al bereikt wanneer de bezoeker naar aanleiding van een kunstproject over de onderwerpen in gesprek gaat.’’

Eerder maakte Detmers voorstellingen rond demente ouderen en kwetsbare jongeren. Ze heeft het ‘anders kijken naar doelgroepen’ tot kunst verheven. Haar volgende project is geïnspireerd op het sprookje Doornroosje, een meisje dat 100 jaar slaapt en weer wakker gekust. ,,Dat gaat over mensen die in hun leven letterlijk nooit wakker zijn gekust’’, zegt ze. ,,Heel anders dus dan sekswerkers.’’

De prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaat uit een gouden caleidoscoop en een geldbedrag van 1000 euro.