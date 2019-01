Theatermaakster Lucia Senf-Danckaerts overleden

Honderden kinderen in de regio Den Haag hebben de afgelopen decennia les van haar gehad. Ze maakte meer dan 40 jaar lang kindervoorstellingen met musicalgroep Fantasia. Ook zelf begon Lucia haar loopbaan in een kindermusical. Als vijfjarige begon zij bij het Sprookjesgezelschap van de Dames van Kuyk, destijds een begrip in het Haagse amateurtheaterleven. Ze vertolkte vele hoofdrollen in Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en in de theaterzaal van het Kurhaus.



In 1969 richtte zij Kindermusicalgroep Fantasia op. De musicals werden in eigen beheer geschreven en ook de kostuums kwamen uit het eigen atelier. In maart 2000 werd zij voor haar theaterwerk geridderd in de Orde van Oranje Nassau.



Drie jaar geleden werd bij haar borstkanker ontdekt, de ziekte waaraan zij uiteindelijk is overleden. Maandag is er van 19.30 tot 22.00 uur een 'theatraal afscheid' in Theater Warenar.