Theatermaaksters maken stuk over vrouwelijkheid, ‘maar is niet anti-man’

Jullie opereren onder de naam Theater KA. Wat zijn jullie voor gezelschap?

,,We hebben allemaal een theaterachtergrond en ieder van ons heeft in het verleden al eens met een ander binnen dit vijftal gewerkt. Van daaruit ontstond het plan een theaterprogramma te maken over vrouw-zijn. Over de zoektocht naar jezelf, de worstelingen van alledag. We zijn samengekomen en dat klikte eigenlijk direct. Bijzonder, want het botst weleens met vijf sterke vrouwen samen.’’



Delen jullie eenzelfde visie op het fenomeen vrouwelijkheid?

,,Wij zijn vijf blanke vrouwen uit het westen, die basis delen we. Tegelijkertijd hebben we andere keuzes gemaakt in het leven: twee van ons zijn moeder, twee anderen leven samen met een kat. Onze levenslopen komen allemaal aan de orde.’’



Wordt het een feministisch stuk?

,,We gaan uit van de kracht van de vrouw, dus in die zin kun je het feministisch noemen. Maar het is niet anti-man. Ik denk juist dat het voor mannen heel aardig is, zéker voor mannen die samenleven met een vrouw.’’



Wordt het grappig? Ontroerend? Muzikaal?

,,Dat laatste zeker, we hebben alle vijf een zangachtergrond. Maar we dragen ook gedichten voor en er wordt zeker gelachen. Tijdens een try-out in november gingen we al in gesprek met de zaal en vroegen we aanwezigen of ze al wisten wat ze later willen worden. Het grappige is dat ook veel vijftigers daar nog steeds geen antwoord op hebben. Mannen of vrouwen, dat maakt daarin niet uit.’’



