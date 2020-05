Theatermaker Eric de Vroedt barst weer van de energie: ‘Ik zie vooral uitdagingen’

Persconferentie

,,De eerste persconferentie van het kabinet viel precies in een van de meest enerverende weken van ons gezelschap”, zegt De Vroedt. ,,’s Middags hoorden we dat de theaters per direct moesten sluiten. Op dat moment waren de voorbereidingen van de try-out van Trojan Wars in volle gang. Om vijf uur zou de voorstelling beginnen, tegen vieren moest onze directeur Cees Debets de acteurs gaan vertellen dat ze niet het podium op mochten. In de foyer hadden zich al de eerste dertig, veertig bezoekers verzameld, er was een bus met schoolkinderen onderweg naar het theater en die moest worden teruggestuurd. Veel acteurs zaten al in de schmink en hadden hun kostuums aan. Met zoveel adrenaline in de lijven kun je je voorstellen dat dat een heel emotioneel moment was voor de spelers en alle andere mensen achter de schermen. Er is heel wat gehuild.”