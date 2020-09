Theaters, concertzalen en bioscopen vrezen terug te moeten naar maximaal 30 man per zaal

Ouder Westland De Naald is meer dan een theater voor generaties Westlan­ders

29 september Deze keer in de rubriek Ouder Westland: De Naald in Naaldwijk opent op 24 september 1985 de deuren. Het theater is in 35 jaar uitgegroeid tot begrip in het Westland. Het oorspronkelijke sociaal-cultureel centrum met beperkte ruimte voor voorstellingen is tegenwoordig zelfs een van de beste theaters van Nederland.