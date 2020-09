Theaterseizoen verloren, kaalslag Haagse cultuur niet te overzien als corona langer blijft

Haagse economie vaart wel bij al die internatio­na­le organisa­ties in de stad

10 september De internationale non-profitsector in Den Haag en omgeving is een belangrijke economische speler in de Haagse economie geworden. De sector levert alleen al in de stad zelf bijna 22.000 banen op, oftewel een op de tien banen in Den Haag. De coronacrisis lijkt vooralsnog geen gevolgen te hebben op de werkgelegenheid bij internationale instellingen.