Theepot in Kijkduin? Pruttel niet zo

Onder aanvoering van wethouder Richard de Mos mogen Hagenezen plannen indien die Den Haag ‘nog mooier’ maken dan de stad al is. Zijn project heet ‘Puike plannen’ en wie er nog een heeft moet snel zijn want de inzendingstermijn sluit aanstaande vrijdag. De beste projecten worden onder de loep genomen en maken kans om uitgevoerd te worden. Sommige inzendingen zijn al bekend: Een drijvende friettent voor de kust, speciaal voor surfers; een ‘skywalk’ met 360 graden uitzicht bovenop het Strijkijzer en een groot bed op de Grote Markt.



Het plan met de oude vuurtoren op Kijkduin valt niet onder deze puike plannen. Zou zomaar kunnen: de eigenaar wil er een theepot van maken. Een ‘wereldberoemd’ kunstenaar is ingeschakeld, gespecialiseerd in het maken van kunstwerken van bestaande, ontzielde objecten. Want zo kunnen wij de vuurtoren op Kijkduin wel typeren: het arme geval stond weg te kwijnen aan de kust.



De kunstenaar zag in het kleine vuurtorentje de dop van een theepot en zie: het idee om er een artistieke theekan van te maken was geboren. Een patatzaak onderin en klaar is kees.



Of niet?



Nee. De VVD is fel tegen dit puike plan. Niet dat ze er iets over te zeggen hebben, want de vuurtoren is eigendom van de ontwikkelmaatschappij. Die meende juist iets leuks te doen en een nieuwe attractie te creeëren. Maar de theekan schiet in het verkeerde keelgat bij de bewoners van Kijkduin.



De projectontwikkelaar, Fred Developers, zit niet te wachten op ophef. Er is al zoveel gedoe rondom Kijkduin. Ik vind het dapper dat iemand zo’n wegkwijnend gebied aan wil pakken en zijn financiële nek uitsteekt. En ja, ik heb de plannen voor Kijkduin ook gezien. Oké, die patattent is misschien wat te veel van het goede. De vuurtoren - die enkel een tuit en een oor krijgt - krijgt echter een originele nieuwe uitstraling. Een theepot is tegelijkertijd verfrissend én respectvol. Pruttel niet zo.



Wil je meer columns van Sjaak Bral lezen? Dat kan hier!