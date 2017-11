Thema van etalagewedstrijd Tink is Stars

Hagenaar aangehouden voor inbraak in parenclub

13:24 De politie heeft in Den Haag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden voor een inbraak in parenclub Fun4Two vorige week aan de Middelweg in Moordrecht. Daarnaast zijn er ook een 30-jarige man uit Bergschenhoek, een 27-jarige man uit Zoetermeer en een 60-jarige Hagenaar aangehouden.