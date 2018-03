Themapark Madurodam bouwt vijfde indoorattractie

Miniatuurstad Madurodam is begonnen aan de bouw van haar vijfde indoor attractie. Vanaf deze zomer kunnen bezoekers er een interactieve show zien over één van Nederlands grootste overwinningen op het water: de drooglegging van het Haarlemmermeer.

In de overdekte replica van gemaal De Cruquius beleven bezoekers straks hoe het Haarlemmermeer in de negentiende eeuw werd drooggelegd. 'De nieuwe familieattractie over de droogmaking past volledig binnen Madurodam’s visie om als eigentijds themapark de grote verhalen van Nederland te vertellen', laat Madurodam weten. De nieuwe attractie zou zo'n 1,5 miljoen euro hebben gekost.