'Theo en Peet, voor al uw electriciteet’ genomineerd voor Slechtste Slogan 2018

‘Theo en Peet, voor al u electriciteet.’ De slogan voor zijn Rijswijkse bedrijf floepte er zomaar een keer spontaan uit. Nu is Peter van der Peet ermee genomineerd voor de Slechtste Slogan van 2018.

Hij moet er wel om grinniken, de mede-eigenaar van het Rijswijkse electriciteitsbedrijf PC van der Peet, dat hij is genomineerd voor de Slechtste Slogan van 2018. ,,Dit is toch lachen. Ik krijg er ontzettend veel reacties op.‘’ Vindt hij het geen belediging dan? ,,De slogan is zo fout als je maar bedenken kan. Dat vind ik leuk.’’

Los van de verkiezing, trekt zijn slogan sowieso al flink de aandacht, zegt hij. ,,Je ziet mensen altijd kijken. Na acht jaar krijg ik er nog dagelijks reacties op.‘’ En dat is ook precies de bedoeling. ,,Deze slogan blijft er nog wel even in.

Van der Peet, die samen met collega Theo het bedrijf runt, bedacht de slogan spontaan tijdens een netwerkbijeenkomst. ,,Daar zaten allemaal mensen met hele doordachte slogans, die heel slim klonken. Ik floepte deze er spontaan uit. Het klonk wel leuk, vond ik, en vanaf die dag is de slogan gebleven.‘’

De slogan is vorig jaar een tikje gewijzigd, toen is de naam van zijn compagnon Theo toegevoegd. Nu Van der Peet is genomineerd hoopt hij de titel straks ook daadwerkelijk te winnen.

Stemmen kan tot 13 december via sloganverkiezing.nl. Op vrijdag 14 december wordt de winnaar bekendgemaakt. In eerdere jaren wonnen ‘Van kop tot kont, worst in de mond’, ‘Zit je haircut’ en ‘Iedere paal gaat erin'.

De tien genomineerde slechtste slogans van 2018 zijn (in willekeurige volgorde):

1. Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte! - Stukadoors/schildersbedrijf Schutte (Dordrecht, Zuid-Holland)

2. Het Solmar je vakantie zijn - Solmar Tours (Maarheeze, Noord-Brabant)

3. Let us oystertain you! Oestercompagnie (Rotterdam, Zuid-Holland)

4. met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie… - Fietsenmaker Harrie (Posterholt, Limburg)

5. ‘t is VERS(C)HOOR - Verschoor groente- en fruithandel (Ridderkerk, Zuid-Holland)

6. Theo en Peet, voor al u electriciteet - PC van der Peet (Rijswijk, Zuid-Holland)

7. Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje - Aarts Sanitair Service (Eindhoven, Noord-Brabant)

8. We doen wel vrouwen maar knippen ze niet - Barbier Rogier (Laren, Noord-Holland)

9. Wespen horren buiten -Unilux horren (Boxtel, Noord-Brabant)