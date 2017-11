Theo Jansen kunstenaar van het jaar 2018

Jaarlijks publiceert de Stichting Kunstweek een lijst van 100 beste kunstenaars. Via publieksstemming wordt de keuze bepaald. Ook andere Haagse kunstenaars zijn in de top 100 te vinden zoals Anton Corbijn op de 26ste plaats, Co Westerik op plek 52 en Philip Akkerman op nummer 58. Nieuwkomer in de lijst is de 80-jarige Auke de Vries uit het Haagse Zeeheldenkwartier op de 51ste plaats. Van hem was eerder dit jaar een grote overzichtstentoonstelling te zien in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Roos van der Meijden uit Pijnacker stijgt dit jaar van de 21ste naar 20ste plaats op de lijst