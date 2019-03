Thierry Baudet is te politiek voor filosofienacht

EVEN VRAGEN AANThierry Baudet verraste woensdagnacht vriend en vijand met een vurige overwinningsspeech vol filosofische verwijzingen. Esther Didden is programmeur van de jaarlijkse Nacht van de Filosofie Den Haag op 13 april.

Hebt u ook naar de overwinningsspeech van Thierry Baudet gekeken?

,,De eerste tien of twaalf minuten heb ik ernaar gekeken, toen had ik het wel gezien.''

Niet interessant genoeg?

,,Het was zonder meer een opvallende toespraak, maar hij duurde vrij lang en het was al aardig laat aan het worden.''

U begreep meteen waar hij het over had toen hij over de uil van Minerva begon?

Volledig scherm Esther Didden © Esther Didden ,,Ja, het is een symbool uit de Romeinse mythologie die staat voor kennis, wijsheid en nieuwsgierigheid. Vanuit hoger perspectief heeft de uil het overzicht over het geheel en hij kan ook in het donker zien. De Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel gebruikte de uil als filosofisch metafoor. Alleen belichaamde de uil bij hem de nuance en dat kun je van de rest van de speech van Baudet niet zeggen.''

Toch moet u blij zijn met meer filosofie in de politiek?

,,Thierry Baudet is zonder meer een goed rechtsfilosoof die de controverse ook niet schuwt. Hij heeft humor en zelfspot, al kom ik die eigenschappen de laatste tijd steeds minder vaak bij hem tegen.''

Zou hij een geschikte gast zijn op de Nacht van de Filosofie Den Haag?

,,Ik heb hem ooit op een nacht van de filosofie in Leeuwarden gezien en was diep onder de indruk. Toen heb ik overwogen hem voor de Haagse nacht in 2016 te vragen, maar hij begon net met het Forum voor Democratie. Hij is nu te politiek voor ons. Hij koketteerde wel erg in zijn speech. Het klopte niet altijd en dat is jammer. Als je zo graag je kennis wilt etaleren, dan moet je het wel goed doen.''