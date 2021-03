‘Thijs H. zat in psychose tijdens drievoudige moord’

,,Die psychose is de enige reden, er is geen ander motief denkbaar. Thijs is geen psychopaat die genoegen haalt uit geweld”, zegt advocaat Job Knoester. Hij wil dat er extra onderzoek komt naar de geestesgesteldheid van H., zei hij vandaag tijdens een zogeheten regiezitting. Wanneer het hof de zaak inhoudelijk gaat behandelen, is nog niet duidelijk.

H. is vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwang voor drievoudige moord. H. heeft toegegeven dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.