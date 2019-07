Thomas (17) houdt met poëzie gedachten op orde houden en gaat anders knokken in de boksring

Dzjengis Kahn, schrijf je dat zo?

,,Er zijn vele manieren waarop je de naam kunt schrijven van deze Mongoolse heerser en veroveraar. Het is fascinerend om te lezen hoe hij zijn imperium wist te veroveren. Net als in de liefde kan ik daar helemaal in opgaan en mezelf in verliezen. Door gedichten te schrijven op mijn blog @geleerde_dichter, kan ik beter mijn gedachtestroom in toom houden. Dat geeft rust in mijn hoofd.‘’