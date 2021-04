Thomas van Thiel zeilt wereld rond tijdens corona: ‘Op zee gelden andere wetten, de wetten van de natuur’

Op zee ronddobberen in een zeilboot. Dat vindt Thomas van Thiel het mooiste wat er is. ,,Ik weet nog of ik nu nog in een gewoon huis kan wonen’’, zegt hij.



,, De zee heeft me altijd al getrokken. Wat zit er achter die horizon. Zodra je de haven uitzeilt, nemen de golven de beweging van het schip over en dan ga je varen. Ver weg op zee gelden andere regels, dan tellen alleen de wetten van de natuur. Dat maakt het mooi, maar bij een zware storm ook lastig en zwaar. En als je ver op de oceaan zit, dan is er niemand die je kunt bellen. Dan moet je dat zelf oplossen.’’