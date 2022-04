Thuis in Voorburg merkte gezin van Henno weinig van zijn geheime operaties

Hij had een briljant brein. Hij promoveerde in de topologie. Een tak in de wiskunde die zich bezighoudt met eigenschappen van vormen die, al dan niet, veranderen als men die vormen kneedt of uitrekt in een oneindig aantal dimensies. Zeer abstracte materie die zo gecompliceerd is dat slechts ongeveer zestig wiskundigen wereldwijd in staat waren over het onderwerp van zijn dissertatie te redeneren. Henno was echter niet alleen begaafd in wiskunde, ook talen hadden zijn interesse. Naast de ‘gewone’ vreemde talen die hij meekreeg op het Johannes College in Den Helder leerde hij ook Deens, Zweeds, Fries, Russisch, Spaans en Catalaans spreken en schrijven.