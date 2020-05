Thuisblijvers opgelet: Vier vanavond een feestje op de bank met Sjaak Bral

Uitzending vanaf 20.00 uurTerug naar de tijd toen alles nog normaal was. Wie wil dat niet? Cabaretier en columnist Sjaak Bral neemt lezers van AD Haagsche Courant weer even mee terug naar een samenleving zonder afstand, maar dan wel op afstand. Bral trakteert zijn publiek vanavond om 20.00 uur op een online stream van zijn oudejaarsconference Vaarwel 2015. Gewoon, hieronder, op deze website.

Samen op de barricades voor de vrijheid en uit volle borst meezingen met een strijdlied. Tijdens Vaarwel 2015 steekt Sjaak zijn liefde voor het vrije woord niet onder stoelen of banken. ‘Een lied over Je Suis Charlie, want 2015 was immers het jaar van de aanslag op het stripblad Charlie Hebdo in Parijs’, licht Bral de inhoud van zijn voorstelling toe.

Vervolgens komen tijdens de show in razend tempo belangrijke onderwerpen uit het jaar 2015 voorbij. ,,Maar ik kom op adem in mijn moestuin. Die tuin staat symbool voor rust en regelmaat. Het oude Nederland, zeg maar.” Bral pakt daarna uit met een bijzonder Haags figuur, die zijn visie op het jaar geeft. ,,Aadje, de leider van de vreugdevuurbouwers op Scheveningen.” Pianist Daniël Roos is eveneens van de partij om de muzikale omlijsting van Sjaaks show compleet te maken.

Filosofie