Tien Hagenezen naar het Westland. Daar schuilt een tv-format in

‘Hagenezen kunnen niet werken’, begint de brief. ‘Dat is een wetmatigheid in het Westland. Als die gasten hier om 6 uur ’s ochtends in de tuin moeten lopen, huilen ze om 10 uur in de kantine om hun moeder. En dat zijn de goeien, want de eerste huilbui is er meestal al om 8 uur.’ U begrijpt, de schrijver heeft meteen mijn aandacht. Zijn naam is Rob Baan. Een van ’s Westlands meest succesvolle ondernemers en een boegbeeld van het tuinbouwgebied. Een visionair waar veel te weinig naar geluisterd wordt.