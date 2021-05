Tien jaar cel geëist tegen Gennaro van D. en Eduardo M.: ‘Verkeren al langer in drillrapscene’

Video Ramkraak bij juwelier in Den Haag, daders steken gebruikte auto in de fik

11:14 Bij een juwelier aan de Dierenselaan in Den Haag is vanochtend een ramkraak gepleegd. Even voor 04.00 uur ‘s nachts probeerden twee mensen met een auto de gesloten rolluiken te forceren. Na de kraak staken zij het voertuig in brand, waarna twee woningen ontruimd moesten worden.