Tien jaar Firma Mes in drie solo's

Toen ze in 2009 begonnen met hun eerste voorstelling op de - toen nog zwaar verwaarloosde - Pier van Scheveningen, hadden ze niet kunnen vermoeden dat ze in tien jaar zouden uitgroeien tot een gevestigde naam in de Haagse theaterwereld. Toen waagden vier pas afgestudeerde vrienden van de Toneelacademie Maastricht zich aan een nieuw avontuur om de theaterwereld in de hofstad te verjongen. Deze week is actrice Roos Eijmers als eerste van de drie begonnen aan een solo in het kader van het jubileumproject TECH. Haar collega's Lindertje Mans en Daan van Dijsseldonk volgen later in dezelfde reeks met solo's over de relatie tussen mens en technologie. Het geheel moet leiden tot een reeks trible bill-avonden aan het einde van de maand waarin alle drie samenkomen. Dit alles nu eens niet op een bijzondere locatie zoals bordeel Mayfair of New Babylon in aanbouw, maar Zaal3, het filiaal van Het Nationale Theater voor avontuur.



,,Toen we destijds begonnen was er voor onze leeftijd niet veel te doen op theatergebied in Den Haag'', zegt Roos Eijmers. ,,Het gezelschap Annette Speelt was net gestopt, waardoor het aanbod min of meer ophield bij de gevestigde gezelschappen als Toneelgroep de Appel en het toenmalige Nationale Toneel. Nog steeds zie je in de schouwburgen een overwegend ouder publiek. Veel van de vrienden van onze leeftijd gaan wel naar festivals of films, maar komen niet vaak in het theater. Als ze dan bij ons komen horen we vaak zeggen 'maar wat jullie doen is wel leuk', terwijl er ook bij andere groepen genoeg gebeurt.''