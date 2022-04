Tien maanden te laat, maar de friteuses in Snackcar De Vrijheid gaan binnenkort weer borrelen

Een ‘nieuwe jas’ noemde hij de nieuwbouw van de snacktent, die al 36 jaar het kruispunt van de Bezuidenhoutseweg en Utrechtsebaan in Den Haag siert. Het nog zielloze kledingstuk om de hoek van de tijdelijke Tweede Kamer wacht al maanden op haar eerste klanten. Een snack na het stappen, een lunchpauze voor ambtenaren of even snel een broodje op weg naar huis. Nog een paar nachtjes slapen en dan kan je er weer terecht.