Tien tips over drie overvallen op geldlopers in Den Haag en Westland na oproep opsporingsprogramma’s

De politie vermoedt dat de overvallen zijn gepleegd door criminelen die deel uitmaken van een groep die in wisselende samenstellingen toeslaan. Iedere keer was het doelwit een ING-automaat bij een Albert Heijn.

De eerste keer was op 14 mei bij de supermarkt op het Parijsplein in Den Haag. Een paar maanden later, op 9 september, werd de geldloper bij de automaat in Honselersdijk overvallen. Op 21 oktober was de Albert Heijn op De Stede in Den Haag het slachtoffer.