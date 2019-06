Tien woningen ontruimd door slaapkamerbrand Elandstraat

De brand ontstond rond 01.00 uur in een spouwmuur van een slaapkamer van een woning op de eerste etage. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een stopcontact.



Omdat de brandweer moeite had om bij de vlammen te komen moest een deel van de muur worden gesloopt. Het hele pand werd ontruimd uit voorzorg en de gehele straat werd tijdelijk afgesloten.



Nadat de brandweer de vlammen onder controle had, konden omwonenden weer naar huis. De woning waar de brand was ontstaan is tijdelijk onbewoonbaar.



Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk.