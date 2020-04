Tienduizend bezoekers kijken naar Haags online festival: ‘Een dagje uit zonder de deur uit te gaan’

Voor de artiesten was het even wennen in plaats van tegen een mensenmassa voor hun neus tegen een camera te praten. Zo ook voor de Haagse muzikant Camiel Mieux, die al te blij was om eindelijk toch op te kunnen treden. ,,Ik liep hierheen met mijn gitaar onder mijn arm. Dat voelde echt als een heel avontuur na al die weken dat ik in huis zat.”



Volgens de organisatoren willen de artiesten ook dolgraag meewerken aan een tweede editie. ,,Nu heeft iedereen gratis meegewerkt. Kijkers konden een donatie geven, maar dat was nog niet genoeg om alle acts fatsoenlijk te kunnen betalen”, zegt De Koning. ,,We gaan kijken of dit in de toekomst wel haalbaar zal zijn, wellicht met hulp van investeerders.”