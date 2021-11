Tienduizenden coronademonstranten door Haagse straten: ‘Hoop dat massale mars mensen de ogen opent’

update+video Meer dan 20.000 demonstran­ten bij protest­mars tegen coronamaat­re­ge­len in Den Haag

Zo'n 20.000 tot 25.000 mensen hebben zondagmiddag in Den Haag meegelopen in de mars tegen het coronabeleid. De protesttocht, die begon en eindigde op het Malieveld, verliep vrijwel zonder problemen, meldt de politie, die geen aanhoudingen heeft verricht. ,,Wel probeerde een kleine groep betogers zich af te splitsen, maar dat hebben we weten te voorkomen”, zei een politiewoordvoerster. Wat ze precies van plan waren, is niet duidelijk.

18:01