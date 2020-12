Tienduizenden mensen gieten blik zeewater over hun hoofd

Voor wie te laat was met het bestellen van de blikken zeewater, heeft de organisatie nog een tip: pak er een leeg soepblik bij. Op nieuwjaarsduik.nl kun je vervolgens een speciaal etiket downloaden en het uitprinten. Laat het blik vollopen met kraanwater en doe er een mespuntje zout bij voor het zee-effect. De temperatuur van de Noordzee is in deze tijd van het jaar 5 à 7 graden, dus bewaar het gevulde soepblik bij voorkeur in de koelkast. Het vergt wat voorbereiding, maar daarna ben je dan wel helemaal klaar voor je zelfgemaakte en coronaproof Nieuwjaarsduik uit Blik: giet het op 1 januari 2021 op het balkon of in de tuin om precies 12.00 uur ’s middags over je heen om het nieuwe jaar fris en feestelijk in te luiden.