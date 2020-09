Tienduizenden vermissingen per jaar, maar hoe vaak blijven vermissingen onopgelost?

Volgens criminoloog Ilse van Leiden worden er dertig- tot veertigduizend vermissingen per jaar gemeld bij de politie. In de meeste gevallen gaat het dan om vrijwillige of niet verontrustende verdwijningen. Daarbij wordt wel alarm geslagen, maar komen de vermisten vaak na een paar uren, dagen of soms weken uit zichzelf weer thuis of worden teruggevonden.