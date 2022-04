‘Vrijgezellen houden gezinswoningen vast’ en dus koppelt woningcorporatie ze aan elkaar

De woningcrisis is inmiddels zo groot, dat gemeenten en woningcorporaties van alles verzinnen om een oplossing te vinden. Maar de Haagse woningbouwvereniging Staedion heeft wel iets héél bijzonders bedacht om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren: het koppelen van vrijgezelle huurders.

Tiener (15) die Pawel voor tram ‘duwde’ niet vervolgd

De 15-jarige Hagenaar die de 39-jarige Poolse Pawel Bernat vorig jaar in Ypenburg voor de tram zou hebben geduwd, wordt niet vervolgd voor het dodelijke tramincident. ,,Na uitgebreid onderzoek seponeert de officier van justitie de zaak tegen de jonge verdachte”, meldde het Haagse Openbaar Ministerie.

Wat er gebeurt als je moeder (88) thuis valt en na twee keer revalidatie niet meer zelfstandig kan wonen

Weg is het zorgeloze leventje van de 88-jarige Jeanne als ze vorig jaar oktober valt. Ze kan niet meer zelfstandig wonen, maar een plek vinden in een zorginstelling blijkt een kriem. Haar zoon, verslaggever Nico Heemelaar, neemt ons mee in de maandenlange en slopende zoektocht langs zorginstellingen. ,,Dit wordt mijn laatste adres.”

Samantha de Jong (Barbie) en vriend kregen onder invloed ruzie

Robbie S. (38), de vriend van realityster Samantha ‘Barbie’ de Jong (32), is veroordeeld tot elf dagen cel voor de heling van een koffer met gereedschap. Hij wordt niet vervolgd voor een vechtpartij met zijn vriendin onder invloed van drank en drugs.

Dubbele nationaliteit kost Roger mogelijk zijn pensioen in Italië

Het lijkt een film: als Nederlander de Amerikaanse belastingdienst op je dak krijgen en een dubbele nationaliteit hebben waar je wanhopig vanaf wilt. Maar voor Roger Polak (58) is het de nare werkelijkheid.

Zwartrijder scheldt personeel ‘voor van alles uit’ en bekogelt tram vanaf spoor

Een man die niet had ingecheckt heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de tram in Zoetermeer. Hij ging in discussie met controleurs, schold hen uit en gooide daarna een steen door de ruit. De politie is nu op zoek naar de man, die op beveiligingscamera’s is vastgelegd.

Dronken bestuurder rijdt meerdere keren in op agenten

Een stopteken, pepperspray, stroomstootwapen en zelfs schoten hadden afgelopen nacht geen effect toen een dronken bestuurder meerdere keren inreed op agenten. De politie probeerde met man een macht een bestuurder aan te houden die eerder in Leiden betrokken zou zijn geweest bij een geweldsincident in de relationele sfeer en zwaar onder invloed zou zijn, maar zonder resultaat. Tot de man zich vanmiddag zelf bij de politie kwam melden.

Voor 2 euro een tas vol boodschappen? Wilma legt uit waar je die kunt halen

De wekelijkse boodschappen plotseling een paar euro duurder? Voor sommigen geen probleem, maar voor mensen die met moeite rondkomen kunnen die euro’s nét te veel zijn.

Grote zoekactie langs de kust naar Dylan en Caroline

SAR Nederland houdt dit weekend een grote zoekactie naar de vermiste Dylan van der Mars uit Den Haag en Caroline Wubben uit Monster. Met personen op quads, hondenteams en een aantal teams op zee wordt de kust van Hoek van Holland tot Wassenaar afgegaan in de zoektocht naar het tweetal.

Achtervolging zonder toestemming eindigt met harde crash tegen boom

Een kleine verkeersovertreding, een foute inschatting, een achtervolging zonder toestemming en uiteindelijk een frontale crash met een politiewagen tegen een boom. Wat begon als een normale nachtdienst, kreeg een bizarre wending voor twee jonge agenten.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.