Tiener (18) die vastzit voor schietpartij, veroordeeld voor steekpartij waarbij 14-jarige bijna overleed

met video Grote brand bij sporthal ROC Mondriaan in Den Haag onder controle

De brandweer is donderdagavond groots uitgerukt voor een brand aan de Helenastraat in Den Haag. Er werd opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Er kwam veel rook uit de sporthal van het ROC Mondriaan in het Haagse Bezuidenhout. Iets na 20.30 uur is het sein ‘brand meester’ gegeven.

29 september