Tieners krijgen jeugddetentie voor reeks overvallen op ondernemers in de Dierenselaan

In Den Haag schijnt een speciaal licht dat schilders al eeuwen inspireert: ‘Komt door zoutkris­tal­len in de lucht’

In de 19de eeuw lieten schilders als Breitner zich inspireren door het speciale licht in Den Haag. Titus Meeuws zet die traditie al 25 jaar voort met zijn aquarellen van straten in de binnenstad, nu te zien in een jubileumtentoonstelling.