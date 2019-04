Tieners laten ravage achter bij strandtent La Cantina, ouders vandalen melden zich

In het bericht dat bij de beelden staat, zegt hij dat ze vorige week donderdag na 23.00 uur over de gesloten glaswand van zijn tent klommen en daar op het terras zelf meegebrachte flesjes bier dronken. ,,Toen ik de ochtend daarna aankwam, trof ik een ravage aan”, zegt Arnold tegen deze krant. ,,Ze hadden de flesjes kapotgeslagen en een ruit gebroken, dus er lag overal glas. We vonden ook brandgaten in de kussens van de banken, die we nu moeten vervangen. Dat wordt een dure grap. En we hebben wat blowtjes gevonden, zelfs in de kinderspeeltuin.”



De feestvierende jongeren werden vastgelegd op camerabeelden, die Arnold vervolgens deelde met de politie. Agenten zijn langsgegaan bij de ouders en spoorden zo enkele betrokkenen op. Onder het bericht op Facebook kwamen binnen de kortste keren meer dan vierhonderd reacties binnen. Ouders herkenden hun kinderen op de beelden en meldden zich bij de strandtenthouder. Vanavond spreekt hij hen. Arnold hoopt dat de ouders hierdoor aan het denken worden gezet. ,,Ze moeten weten wat hun kinderen uitspoken. Als ze ’s nachts thuiskomen en ruiken naar bier en wiet, kunnen ze er best op aangesproken worden.”