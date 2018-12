Tientallen aanmeldingen voor Joods rechtsherstel

De gemeente trok 2,6 miljoen euro uit voor de regeling. Dat bedrag moet terechtkomen bij Joden die na de Tweede Wereldoorlog alsnog straatbelasting en erfpacht moesten betalen, terwijl ze in die oorlogsjaren uit hun huis waren gezet en moesten onderduiken of naar het oosten waren weggevoerd. Dat bedrag is gebaseerd op het totaal aan geïnde belasting in die periode, omgerekend naar de huidige tijd.



Die 2,6 miljoen euro zal niet geheel worden uitgekeerd. Met nog een kleine twee weken te gaan, hebben zich tientallen mensen gemeld bij de gemeente om in aanmerking te komen voor compensatie. De gemeente heeft zelf nog negen erfgenamen opgespoord. ,,Dat is geen makkelijke klus”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Maar we steken er veel tijd en moeite in, juist omdat we het onrecht dat Joodse inwoners van Den Haag vlak na WO II is aangedaan, recht willen zetten.”

In veel gevallen gaat het om bedragen van enkele honderden tot duizenden euro’s. Het bedrag dat overblijft van die 2,6 miljoen euro gaat naar stichting Joods leven in Den Haag. De gemeente wordt betrokken bij de besteding hiervan.



Afgelopen week was burgemeester Pauline Krikke bij de 104-jarige mevrouw Levie-Metselaar om haar als eerste restitutie aan te bieden. Het gaat in haar geval om 726 euro, wat in 1945 55,86 gulden was. Mevrouw Levie is weduwe van Jacques Levie die eind jaren 40 procedeerde om de betaalde belasting terug te krijgen. Destijds werd de gemeente in het gelijk gesteld.

