Tientallen bewoners op straat na megabrand aan Beeklaan

Update & VideoIn een voormalig winkelpand op de hoek van de Beeklaan en de Newtonstraat in Den Haag heeft vannacht een felle brand gewoed. Tientallen woningen moesten worden ontruimd. Zo'n vijftig bewoners zijn tijdelijk in tegenovergelegen horecagelegenheden opgevangen.

De brand ontstond in het winkelpand van De Zaen, een keukenzaak die failliet verklaard is. Het gaat om een groot pand, dat aan beide straten een flinke oppervlakte beslaat. Volgens omwonenden is het pand gedeeld in meerdere gedeelten waar mensen wonen. In één van deze woningen zou de brand ontstaan zijn. Paula Kalkhoven - een bewoonster van de Kepplerstraat, een zijstraat van de Beeklaan - zag het misgaan vannacht. ,,Metershoge steekvlammen kwamen uit het gebouw en de schrik sloeg me om het hart.''

Een woordvoerder van de brandweer meldde dat de brand omstreeks 03.30 uur grotendeels onder controle was. Wel is de brandweer nog uren bezig geweest met het controleren en nablussen van het pand. Om ook verborgen brandhaarden te kunnen blussen, werd een deel van het gebouw gesloopt. Momenteel is er nog één bluswagen in de afgezette straat aanwezig.

Opgevangen

Een twintigtal boven- en naastgelegen woningen is ontruimd. Ongeveer vijftig bewoners werden tijdelijk opgevangen koffiehuis The Peace en in de Agora Lounge in de Beeklaan. Beide zaken bevinden zich tegenover de voormalige keukenwinkel. Burgemeester Pauline Krikke kwam er ter plaatse om de geëvacueerde bewoners te steunen.

Achmed (25) was één van hen. Hij vluchtte rond 01.00 uur zijn huis uit, nadat ook hij de steekvlammen uit het pand zag komen. Hij aarzelde geen moment en haalde direct zijn familieleden, die een paar adressen verderop wonen, uit hun huis. Zij brachten de nacht verder door bij andere leden van de familie.

De meeste bewoners konden vannacht alweer terug naar hun woningen. Voor een aantal bewoners is een ander onderkomen gezocht, bij familie of in hotels. Niemand raakte gewond. Enkele bewoners hadden rook ingeademd en zijn gecontroleerd door medewerkers van de ambulance.

Volledig scherm Tientallen woningen werden ontruimd. © Jos van Leeuwen

Oorzaak

Omstreeks 06.30 uur heeft de brandweer het pand overgedragen aan de politie. Die start later een onderzoek naar de oorzaak, wanneer alle roetdeeltjes zijn neergeslagen. De begane grond blijft voorlopig ontoegankelijk. De brandweer verwacht dat morgen pas meer duidelijk wordt over de oorzaak van de brand.