Tientallen boeren protesteren bij Provinciehuis in Den Haag: ‘Houd rekening met extra reistijd’

In acht provincies wordt door LTO Noord, de organisator van de actie, vandaag een petitie aangeboden waarin ze aangeven dat de grens is bereikt. ‘Ons ongenoegen is groot en we voelen ons geslachtofferd en geschoffeerd’, valt daarin te lezen. ‘Dat hebben we vrijdag per brief laten weten. En we zijn hier vandaag om het nog een keer duidelijk te maken.’