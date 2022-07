Tientallen boetes uitgedeeld bij grote handhavingsactie langs Haagse kust

De gemeente Den Haag heeft op vrijdag 8 juli een grote integrale handhavingsactie (IHA) gehouden langs de Haagse kust. Van Loosduinen tot aan Scheveningen hebben meer dan 180 mensen controles uitgevoerd op het water, het strand, in de duinen, in de haven en op de boulevard. Er zijn daarbij tientallen bekeuringen uitgeschreven.

De handhavingsactie was volgens de gemeente nodig omdat bewoners en ondernemers in dat gebied met name in de zomer veel overlast ervaren. De actie gebeurde in samenwerking met onder andere de politie, douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee.

Op de boulevard, die bedoeld is voor voetgangers, hebben de handhavers 45 bekeuringen gegeven aan fietsers. Daarnaast hebben zij tien personen verteld dat het niet is toegestaan om met tenten of campers te overnachten in het kustgebied. Twee mensen hebben een boete gekregen omdat zij een tent in een verboden gebied hadden staan. De Haagse pandbrigade heeft ook een controle uitgevoerd in de vakantieverhuur. Daarbij is een misstand aangetroffen.

Verkeerscontrole

Bij een verkeerscontrole heeft de handhavingsorganisatie 27 geluidsmetingen gedaan. 15 van deze metingen bleken te hard. 11 voertuigen hebben een WOK-status gekregen, wat betekent dat het voertuig niet de weg op mag voordat de eigenaar de auto of motor heeft laten herstellen en herkeuren. Deze elf mensen moesten hun reis te voet vervolgen.

In totaal zijn 257 voertuigen gecontroleerd. Drie personen reden zonder rijbewijs en 13 anderen hadden hun rijbewijs niet bij zich. De handhavers hebben ook getint glas verwijderd en in een voertuig verdovende middelen aangetroffen. 12 taxi's zijn gecontroleerd, bij de helft was iets niet in orde.

Elektrocutiegevaar

Bij het controleren van 12 bedrijven en horecazaken zijn 10 misstanden vastgesteld, zoals de afwezigheid van een leidinggevende en elektrocutiegevaar. Ook waren er bij meerdere zaken problemen met de voedselveiligheid. De douane heeft zeven kilo tabak zonder accijns ingenomen en vier ondernemingen hadden onder andere de bedrijfsafvalcontracten niet op orde. Een bedrijfsleider was aan het werk terwijl hij een uitkering ontving.

De gemeentelijke belastingdienst bij de actie beslag gelegd op ruim 22 duizend euro. Zes mensen betaalden direct de belasting voor hun voertuig en mochten hun weg vervolgen. In totaal zijn 37 wielklemmen gezet, vijf voertuigen staan nog in de klem.

De Rijksbelastingdienst heeft 1769 euro aan belastingschulden geïnd. Tien personen hebben nog achterstallige belastingen en krijgen twee weken om die te betalen. Als zij dat niet doen, wordt er alsnog beslag gelegd op de voertuigen. Dat gebeurt dan voor een bedrag van ruim 100.000 euro.

