Tientallen brandjes tijdens jaarwisseling, regio in dichte mist gehuld

In het kort

- In Duindorp is op oudjaarsdag een feest losgebarsten. De politie besloot niet in te grijpen en dit zorgde voor de nodige ophef op sociale media en bij de Haagse raad.

- Op het Heeswijkplein hebben mensen brandweerlieden bekogeld.

- Jongeren blazen caravan op met behulp van benzine in Rijswijk, op de grens van Haagse wijk Laak.

- Mobiele Eenheid heeft charges uitgevoerd op Pachtersdreef in Den Haag.

- Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn meerdere aanrijdingen gebeurd in de dichte mist. Het zicht is in de regio Haaglanden zeer slecht, zo twittert de politie. Die raadt aan de snelweg te mijden. De politie kan op dit moment nog niet veel meer zeggen over de ongevallen.

- Niemand minder dan Koning Willem-Alexander heeft tijdens de nieuwjaarsnacht een bezoek gebracht aan de Haagse hulpverleners die zich inzetten voor het handhaven van de openbare orde, het bestrijden en voorkomen van incidenten, het schoonhouden van de stad en de zorg voor gewonden. Dat deed hij onder meer samen met burgemeester Jan van Zanen.