Tientallen daklozen 1 juni weer op straat omdat coronabesmettingen afnemen

Mike Havekotte geniet van jaar bij MVV: ‘Deze stap heeft me een grotere jongen gemaakt’

27 mei Mike Havekotte vond het de hoogste tijd om minuten te maken. Dus leende ADO Den Haag de Bilthovense doelman uit aan MVV. Het seizoen in Maastricht was in alle opzichten een verrijking van zijn leven. ,,Deze stap heeft me een grotere jongen gemaakt.”