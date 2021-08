Tientallen demonstranten protesteren tegen coronamaatregelen bij nieuw gebouw Tweede Kamer

Embassy Festival gaat door in een intieme setting

19 augustus Het jaarlijkse Embassy Festival in het eerste weekeinde van september gaat door in een aangepaste vorm. Op het Lange Voorhout is verspreid over de dag plaats voor 750 bezoekers om in een intieme setting te genieten van cultuur en culinaire proeverijen van vijftien ambassades. ,,Afzeggen was geen optie, we hebben gekeken naar wat maximaal mogelijk is.”