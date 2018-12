Tientallen ‘gele hesjes’ protesteren in Den Haag

Ook in Maastricht zijn mensen in gele hesjes de straat op gegaan. De actie in Maastricht was niet bij de gemeente aangevraagd. Zo’n vijftig mensen hebben zich verzameld in de buurt van het stadion van MVV. Er is veel politie aanwezig.

Accijnzen

In Frankrijk waren de hogere accijnzen op brandstoffen aanleiding om wegen en brandstofdepots te blokkeren, in Nederland zijn het naar eigen zeggen ,,mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen”.



Ook in Nijmegen wordt vandaag geprotesteerd. Volgens de Nijmeegse Facebookpagina hebben 23 mensen toegezegd mee te lopen in de protesttocht. De ‘gele hesjes’ in Den Haag hebben een grotere aanhang. Het aantal leden van de Facebookaccount is in enkele dagen met 10.000 gegroeid tot bijna 12.000 mensen. Initiatiefnemer Jody Proef verwacht 500 tot 1000 deelnemers.