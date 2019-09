Tientallen hackers werken zich in het zweet om gemeentelijke systemen te kraken

De 79 ethische, ‘eerlijke’ hackers deden mee aan Hâck The Hague: de hackathon georganiseerd door de gemeente Den Haag en securitybedrijf Cybersprint. Waar het normaal gesproken strikt verboden is om in bepaalde websites en omgevingen van de gemeente te komen, hadden de hackers een lijst meegekregen van sites die ze móesten kraken. ,,We mogen helemaal losgaan”, vertelt Peter Geissler, één van de deelnemers. ,,Geen alledaags klusje, dat maakt het extra leuk.”



Het doel van de hackathon, voor het derde jaar op een rij georganiseerd, is om gaten te ontdekken in de beveiliging op het stadhuis, zodat problemen kunnen worden opgelost vóór kwaadwillenden er iets mee doen.