Tientallen hotelgasten op straat door grote brand aan Buitenhof, brandweer pompt water uit Hofvijver om vuur te blussen

Het gebouw waar de Italiaan in huist, staat momenteel in de steigers vanwege een grote verbouwing. Of de brand is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden aan het pand, is nog niet duidelijk. Uit het gebouw komen grote rookpluimen en het ruikt op het Binnenhof sterk naar vuur. Toch heeft de brandweer nog niet kunnen vinden waar de brand precies woedt in het pand.