Tientallen hotelgasten op straat door rook in Ibis hotel op Kerkplein

Video Veelzijdig festival Parade strijkt neer in Den Haag

7 juli Het Westbroekpark bruist sinds vrijdag van cultuur nu De Parade er is neergestreken. In de Haagse tent, Zaal 4, trapten Anna Luka da Silva & Nora Ramakers het theaterfestival af. In een huiskamerachtige setting spelen zij deze 1,5 week de muzikale voorstelling Songs in languages I don’t understand.