Tientallen kilo’s cocaïne onderweg naar Haagse regio, maar ontvangers ‘hebben er niets mee te maken’

1760 kilo cocaïne gevonden in container met zoete aardappe­len: ‘Straat­waar­de is ruim 132 miljoen euro’

25 juli 1760 kilo cocaïne, die onderweg zou zijn naar een bedrijf in Den Haag, is gisternacht onderschept door de douane bij een controle in de Rotterdamse haven. ,,De straatwaarde is ruim 132 miljoen euro.”