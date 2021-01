Tientallen liefhebbers duiken toch de zee in voor frisse nieuwjaarsduik

Deze mensen doen toch aan een nieuwjaars­duik: op eigen houtje, thuis of in de zee

9:07 Officieel is de Nieuwjaarsduik in Scheveningen vanwege de coronamaatregelen afgelast. Maar dat houdt fanatiekelingen als Ramon Roelofs en Yvonne Rusman niet tegen om op eigen houtje én geheel in eigen stijl een Nieuwjaarsduik te maken. Terwijl de één de zee inspringt, gooit de ander een blik met zeewater over zich heen en Roel Oomen heeft zelfs een vrieskist omgebouwd tot ijsbad.