Tientallen mannen afgeperst met naaktfoto’s, twee bendes gepakt

Via een datingsite dachten de mannen in contact te komen met een vrouw. De contacten verliepen zo goed dat de mannen na enige tijd een naaktfoto van zichzelf stuurden. Zij dachten daarna de vrouw in het echt te kunnen ontmoeten. Tot een afspraak kwam het echter nooit. In plaats daarvan kregen ze appjes van een persoon die geld van hen eiste. Als niet zou worden betaald, zouden de naaktfoto’s worden gedeeld met vrienden en familie. De slachtoffers maakten daarom geld over. Het gaat bij elkaar om tienduizenden euro’s.

Vijf verdachten

Het onderzoek, waarbij vanmorgen vijf verdachten werden aangehouden, is uitgevoerd door de districtsrecherche van Westland-Delft. Er werden vier arrestaties verricht in Delft en een in ’s-Gravenzande. Het gaat om twee mannen van 19 jaar en mannen van 20, 21 en 22 jaar. Ze verdiepten zich via social media in de achtergrond van hun potentiële slachtoffers en konden hun dreigementen daarom kracht bijzetten met concrete informatie over hun familie of werk. De slachtoffers kwamen uit het hele land. Zij betaalden bedragen tussen de 1500 en 30.000 euro.